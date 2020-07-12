Підрив авто "Укрпошти": поліція знайшла вкрадені гроші

- 12 лип. 2020
- Перегляди: 281
Завантажте мобільний додаток сайту
Поліція знайшла гроші, вкрадені після підриву автомобіля "Укрпошти" 7 липня, пише Українська правда, передає NNS.
Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.
"В ході невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця "Укрпошти", який прихопили з собою озброєні розбійники.
Всі вилучені кошти після процедур, передбачених Законом, будуть повернуті "Укрпошті" і будуть доставлені адресатам",
— написав він.
Заступник глави МВС зазначив, що затримано четверо осіб, причетних до злочину, - ті, хто безпосередньо здійснював пограбування і один з посібників бандитів.
Тривають пошуки ще одного посібника, співробітника "Укрпошти", який виконав функцію навідника і підбурювача.
"Його особа встановлена, і в нього немає шансів утекти від правосуддя, так само, як і у його спільників.
Всім їм загрожують тривалі терміни ув'язнення не тільки за збройне пограбування, але й за замах на вбивство співробітників "Укрпошти",
— повідомляє Геращенко.
Разом з тим, сайт Нацполіції повідомляє, що Октябрський районний суд Полтавської області задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави. У суботу мають обрати запобіжний захід іще одному підозрюваному.
Нагадаємо, 7 липня близько 10-ї години поблизу села Тишки Лубенського району Полтавської області невідомі підірвали автомобіль "Газель" компанії "Укрпошта", заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і зброєю охоронця.
Двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.
10 липня Офіс генпрокурора поінформував, що працівники правоохоронних органів встановили і затримали чотирьох підозрюваних у нападі. Трьох з них виявили в Києві, одного - у Лубнах. Всі вони жителі Полтавської області.
Фото Антон Геращенко, Фейсбук