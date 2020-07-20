В Одесі чоловік побив вагітну жінку у маршрутці (відео)

20 лип. 2020
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В Одесі у маршрутному таксі чоловік вдарив вагітну жінку. Інцидент стався через зауваження, що він не поступився їй місцем. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Факти».

Як стало відомо NNS , бійка відбулася у маршрутці №168, яка прямує від вулиці Маршала Говорова до ТЦ Суворовський.

Чоловік спочатку погрожує жінці, що зараз вдарить її, після чого дійсно починає штовхати її та накидається на неї з кулаками.

На захист вагітної виступили дві жінки, які намагались втихомирити чоловіка.

Нагадаємо, подібна ситуація днями мала місце у Дніпрі. Там у маршрутці чоловік декілька разів вдарив у обличчя дівчину. Над ним влаштували самосуд.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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