В Днепре устроили самосуд над мужчиной, который ударил в маршрутке девушку

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Видео из днепровской маршрутки, где произошел скандал, и мужчина ударил девушку, обошло уже всю Украину и вызвало огромный резонанс. Люди обсуждают ситуацию, посылая проклятия в адрес обидчика девушки. Как стало известно NNS из материала на сайте Днепр оперативный, местные жители нашли мужчину из маршрутки и устроили над ним самосуд.

Напомним, неприятный инцидент произошел вчера, 18 июля, в маршрутке №101. Все СМИ сообщили о том, что пассажиры избили девушку, которая заплатила за два места, потому что не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.

В результате против нее ополчились пассажиры маршрутки. Больше всех возмущались женщины и бабушки.

Сначала был большой скандал и нецензурная лексика. Далее мужчина, который сидел сбоку на одинарном сидении, встал и ударил девушку несколько раз кулаком по лицу. Потом к избиению присоединились и женщины. Они таскали девушку за волосы, били по лицу и обзывали. После чего девушку вытащили из маршрутки разорвали футболку и избили. Никто за нее не вступился, и водитель никак не отреагировал.

Сегодня в соцсетях появилась информация, что нападавшего выследили «неравнодушные граждане» и объяснили ему, что так поступать не нужно. Они опубликовали фото мужчины, обнародовали его возраст, имя и фамилию (которые мы не называем – от ред.).

Скандал с избиением девушки получил продолжение. Об этом сообщает днепровский сайт «Наше Місто».

Журналисты рассказывают, что в их редакцию обратилась днепрянка Анна, которая вместе с матерью и ребенком были свидетелями происходящего. Женщина озвучила свою версию произошедшего.

«Маршрутка ехала с вокзала по своему маршруту, когда на «Нагорке», в районе поворота 1-го трамвая, в салон вошла темноволосая девушка. На нее невозможно было не обратить внимание, поскольку вместе с ней в маршрутке «поселился» стойкий запах алкоголя. Кроме того, эта «мадам» была какая-то дерганая. В руках маленький рюкзачок, расческа, брасматик, помада…Я еще подумала, как она будет оплачивать за проезд, если руки заняты.

Она плюхнулась на сидение возле окна, так и не оплатив проезд. Сейчас пишут, что маршрутка была забитой. Это неправда. Были свободные места. Просто на видео собралась толпа, поэтому и кажется, что людей много. Возле девушки было свободное место, и туда поставила свою сумку женщина, которая вошла следом за ней. И стала передать за проезд. Но та сбросила сумку с сидения, и там что-то разбилось. Конечно, женщина спросила, что она творит. В ответ весь салон услышал отборный мат, из которого следовало, что она хочет ехать одна на двух сидениях. Ну, а дальше понеслось. Девушка хамила всем подряд, пиналась ногами, плевалась. Водитель останавливал маршрутку три раза, просил ее выйти, пассажиры пытались вытолкать, но она упиралась, как говорят, руками и ногами»,

— рассказывает очевидица.

Анна говорит, что мужчина, против которого сейчас ополчилась вся Украина, и которого вычислили и избили, несколько раз пытался успокоить разбушевавшуюся пассажирку.

«Сначала он к ней на Вы обращался, потом на ты. Уговаривал выйти спокойно или прекратить оскорблять людей. Ведь в салоне были дети. Но никакие уговоры не действовали. Что касается впереди сидящих женщин, которые на видео таскают ее на волосы, их девушка пинала ногами под сидением и крыла матами, вот они и не выдержали. То же самое касается и мужчины. Я его ни в коем случае не оправдываю за то, что ударил. Его этот поступок не красит. Но терпеть происходящее было невозможно. Сейчас эпидемия коронавируса, а эта особа оплевала всех пассажиров. А если у нее туберкулез!?»,

— возмущается Анна.

Сама женщина, по ее словам, тоже пострадала.

«Уже когда ее вытаскивали в районе дома №98 по пр. Гагарина, она меня ударила ногой в голову. Всю ночь я не спала от боли. И сейчас голова болит. Да и ребенок сильно испугался»,

— сказала Анна.

Кстати, именно она и вызвала полицию о время инцидента. Но пока патрульные приехали, девушку выволокли из салона, и она ушла, а маршрутка поехала дальше.

«Если будет нужно, я заявление в полицию напишу. Ведь тоже являюсь пострадавшей стороной»,

— сказала она.

Что касается водителя, то, по словам Анны, это был худенький мужчина в возрасте, и он тоже пытался утихомирить девушку, но ему это не удалось. Женщина считает, что вина в случившемся полностью лежит на девушке, именно она спровоцировала конфликт.

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