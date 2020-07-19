Батьки загиблого в жахливому ДТП під Одесою хлопця рік тому втратили старшого сина в аварії (фото)

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Як повідомляла раніше NNS , 18 липня зранку під Одесою сталася страшна ДТП, у якій загинули шестеро людей. Сталі відомі моторошні подробиці.

Серед загиблих був 23-річний Микола Желеско. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Вголос. Хлопець повертався з відпочинку разом із своїми друзями – колишніми однокласниками - на автомобілі ВАЗ. Він був пасажиром автомобіля, який виїхав на зустрічну. Усі, хто були у авто загинули.

За даними ЗМІ, у грудні минулого року в ДТП у Ізмаїлі загинув старший брат Желеска.

Брат загиблого, рухаючись по круговій дорозі на автомобілі Toyota, не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Через тиждень після аварії внаслідок отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні в віці 24 років.

Нагадаємо, зранку, 18 липня, поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області сталась моторошна ДТП, у якій загинуло шестеро людей.

У ДТП потрапили автомобілі Mitsubishi Outlander та ВАЗ. Усі люди, котрі їхали у ВАЗі загинули на місці трагедії. Померло також і двоє людей із іншого авто. Трьох, серед яких і дворічна дитина, госпіталізували.

У автомобілі ВАЗ їхало четверо друзів, які загинули на місці трагедії. Їм було по 23 роки. Чоловіки повертались із відпочинку. У Mitsubishi Outlander їхала родина із Ізмаїла. 63-річний чоловік та його 60-річна дружина померли на місці аварії.

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