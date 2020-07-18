Під Одесою жахлива ДТП: загинуло 6 людей (фото, відео)

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Смертельна ДТП сталася сьогодні, 18 липня, вранці на трасі Одеса-Рені поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області, повідомляє NNS з посиланням на ГУ ДСНС в Одеській області. У результаті аварії загинули шестеро осіб. Ще трьох постраждалих госпіталізовано.

Як стало відомо NNS , серед постраждалих дворічна дитина 2018 року народження, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, ДТП сталася близько 8.00, зіткнулися автомобілі Mitsubishi Outlander і ВАЗ. Місцеві ЗМІ повідомляють, що загинули водій та пасажири автомобілю «ВАЗ», а також дві людини з Mitsubishi.

Рятувальникам довелося скористатися спеціальним обладнанням, щоб дістати загиблих із автомобілів та змити залишки палива з проїжджої частини.

Троє постраждалих з Mitsubishi: водій, пасажирка та дитина – мешканці Ізмаїлу. Вони госпіталізовані до Ізмаїльської лікарні. У 35-річного чоловіка стан середньої важкості. Він знаходиться у травматологічному відділенні з діагнозом «забій тазостегнового суглобу». У дворічного хлопчика забій грудної клітини. 34-річна жінка в реанімації, її стан важкий.

Розслідуванням обставин аварії займаються поліцейські.

Рух автомобільного транспорту на ділянці дороги ускладнений і контролюється працівниками поліції.

Поліцейські просять водіїв вибирати альтернативний маршрут пересування і враховувати дорожню ситуацію.

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