Голова ОДА просить визнати пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня

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Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів України щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Повідомляється, що лісомисливські господарства зможуть здійснити вирубку погорілого лісу та почати рекультиваційні роботи. За попередніми оцінками вигоріло близько п`яти тисяч гектарів лісу.

Зазначається, що питання буде розглянуте сьогодні на засіданні уряду.

Директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий повідомив, що проведено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). Госпіталізовано до лікарень м. Сєвєродонецька та смт Новоайдар – по 7 людей.

«Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб. Усі постраждалі перебуватимуть у комфортних умовах та отримуватимуть належне харчування, необхідну медичну та психологічну допомогу»,

- наголосив Сергій Гайдай.

Крім того, внаслідок пожежі у селищах Олександрівка та Смолянинове 1000 абонентів перебувають без електропостачання. Без газопостачання 1291 абонент у Смоляниновому, Гречишкиному, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

«До гасіння пожежі загалом залучено 231 одиницю техніки та 744 особового складу, а саме: 113 од. пожежно-рятувальної техніки та 517 осіб особового складу ДСНС; 39 од. техніки та 65 співробітників лісомисливського господарства; 13 од. техніки та 84 бійця ЗСУ; 47 од. техніки та 503 співробітники Національної поліції», — повідомляють в Луганській ОДА.

Нагадаємо, на Луганщині горить ліс: людей евакуюють.

За уточненими даними ДСНС станом на 09 год. 8 липня під час гасіння пожежі на Луганщині виявлено тіла 4 загиблих осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано. Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Фото ГУ ДСНС України у Луганській області

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