На Луганщині горить ліс: людей евакуюють (фото, відео)

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Через поривчастий вітер локалізована раніше лісова пожежа на Луганщині розгорілася з новою силою. Під загрозою життя людей. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС в Луганській області.

Як стало відомо NNS , сьогодні, 7 липня, виникло ще кілька вогнищ, які поширилися у лісі і дійшли до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниново Новоайдарського району. Зараз відбувається евакуація жителів цих населених пунктів.

«На місці надзвичайної події працюють 210 співробітників особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України в Луганській області. На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області в кількості 71 співробітників особового складу та 11 одиниць пожежної техніки. Незабаром до ліквідації цієї масштабної пожежі приєднаються також харківські й полтавські рятувальники»,

- йдеться в повідомленні.

Також про пожежу повідомляє народний депутат Сергій Шахов. Він пише:

«Лісова пожежа в Новойдарському районі. Вже зв’язався із представниками служби з надзвичайних ситуацій. Цього року ми стали свідками руйнівних пожеж у всьому світі. Тільки увага та небайдужість кожного з нас можуть зробити так, щоб Україна не поповнила список країн, які потерпають від гігантських пожеж. Зараз найважливіше вберегти життя людей, їхні домівки, та зелені насадження нашої держави!»

Повідомляється, що горить 85 гектарів лісу

Зранку 7 липня пожежу вдалося локалізувати, але через вітер вона разгорілася знову

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