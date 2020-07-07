На Черкащині загинули дві жінки, рятуючи дітей

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На Черкащині сталася подвійна трагедія на воді. Про це NNS повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Черкаській області.

Як стало відомо NNS , 5 липня компанія відпочивальників у селі Тимошівка Маньківського району проводила дозвілля на березі місцевого ставка. Серед них були сім’ї з дітьми. Близько 16:00 дві жінки і дві дитини вирішили поплавати на надувному матраці. В якийсь момент матрац перевернувся, діти пішли під воду і почали тонути.

Жінки кинулися рятувати дітей. Побачивши з берега, що трапилось, на допомогу поспішили чоловіки. На жаль, не встигли. Під час порятунку дітей обидві жінки 1988 та 1976 років народження загинули. Їх тіла були підняті на берег місцевим населенням та передані працівникам національної поліції.

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