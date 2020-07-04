ДТП біля Кирилівки: авто зіткнулися "лоб у лоб", постраждало четверо дітей (фото)

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У Запорізькій області на автошляху Якимівка – Кирилівка сталася аварія. Внаслідок ДТП травмовані 6 осбіб, з них 4 дитини. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.

«03 липня о 16:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Якимівка – Кирилівка, біля с. Шелюги Якимівськоко району», — повідомляють у ДСНС.

Рятувальники, які прибули на місце події встановили, що сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів «Daewoo Lanos » та «BMW».

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Внаслідок події травмувалось 6 осбіб з них 4 дитини.

«25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями понівечиної автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х та 7-ми років та два хлопчика 3 та 8 років», — додають у ДСНС.

Всіх постраждалих госпіталізували до центральної районної лікарні.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

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