Масове отруєння у курортній Кирилівці: стала відома причина

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Всі гості бази відпочинку "Дніпровські зорі" в курортній Кирилівці, що потрапили в лікарню, за попередніми даними отруїлися окрошкою, передає Цензор.НЕТ, інформує NNS.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Запорізької ОДА.

Ситуацію про випадок масового отруєння на базі відпочинку "Дніпровські зорі" в смт Кирилівка Якимівського району обговорили учасники засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області.

Як доповів заступник директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Мащак, відпочивальники на базі відпочинку "Дніпровські зорі" почали масово скаржитися на погіршення стану здоров’я ввечері 1 липня після прийому їжі.

"Цього року організація дитячого оздоровлення ще не дозволена. Проте деякі суб’єкти господарювання надають послуги з оздоровлення дітей. Наголошую, що санітарні вимоги для оздоровлення дітей та відпочинку дорослих різні. За попередніми даними, відпочивальники отруїлися окрошкою. Окрошка – це страва без термічної обробки продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям. На сьогодні триває позапланова перевірка цього закладу оздоровлення, порушено кримінальну справу",

- зазначив Мащак.

Зазначається, що до лікарні потрапило 13 осіб, з них 8 дітей та 5 дорослих. Наразі вони перебувають на стаціонарному лікуванні та мають середню ступінь тяжкості кишкового отруєння.

Як наголосив заступник голови облдержадміністрації Федоров, ця база відпочинку розпочала роботу без необхідних дозвільних документів. Через цю подію на всіх базах відпочинку Азовського узбережжя найближчим часом будуть проведені позапланові перевірки.

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