На Запорізькому курорті масово отруїлися діти

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На базі відпочинку у курортній Кирилівці на Запоріжжі зафіксували масове отруєння серед відпочивальників. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які посилаються на дані Держпродспоживслужби.

Як стало відомо NNS, серед тих, хто отруївся, - 9 дітей.

“За оперативним повідомленням, ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області 2 липня 2020 року отримало інформацію про спалах захворювання на харчову токсикоінфекцію серед відпочиваючих на базі відпочинку "Дніпровські зорі“ у смт Кирилівка Запорізької області, внаслідок якого постраждало 13 осіб, з яких 9 — діти”,

— йдеться у повідомленні держлужби.

Як вказано, усіх хворих з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” було госпіталізовано до інфекційного відділення КНП “Якимівська центральна районна лікарня”.

"З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань спеціалісти ГУ 2 липня розпочали проведення санітарноепідеміологічного розслідування та обстеження закладу з відбором проб для проведення лабораторних досліджень",

- додали у відомстві.

Зазначається, що база відпочинку має харчоблок, який не зареєстрований в державному реєстрі потужностей.

"База відпочинку в оздоровчому сезоні 2020 року не перевірялась, відповідні документи на відкриття органами влади та ГУ області не надавались",

- додали у Держпродспоживслужбі.

Про виникнення спалаху ГУ поінформовано місцеві органи виконавчої влади. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває.

Дніпровські ЗМІ повідомляють, що отруїлися діти з Дніпра – вихованці спортклубу Спарта, яких на відпочинок до Кирилівки відправив помічник нардепа Бужанського Даніїл Міро.

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