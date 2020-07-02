На Запорізькому курорті масово отруїлися діти

- 02 лип. 2020
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На базі відпочинку у курортній Кирилівці на Запоріжжі зафіксували масове отруєння серед відпочивальників. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які посилаються на дані Держпродспоживслужби.
Як стало відомо NNS, серед тих, хто отруївся, - 9 дітей.
“За оперативним повідомленням, ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області 2 липня 2020 року отримало інформацію про спалах захворювання на харчову токсикоінфекцію серед відпочиваючих на базі відпочинку "Дніпровські зорі“ у смт Кирилівка Запорізької області, внаслідок якого постраждало 13 осіб, з яких 9 — діти”,
— йдеться у повідомленні держлужби.
Як вказано, усіх хворих з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” було госпіталізовано до інфекційного відділення КНП “Якимівська центральна районна лікарня”.
"З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань спеціалісти ГУ 2 липня розпочали проведення санітарноепідеміологічного розслідування та обстеження закладу з відбором проб для проведення лабораторних досліджень",
- додали у відомстві.
Зазначається, що база відпочинку має харчоблок, який не зареєстрований в державному реєстрі потужностей.
"База відпочинку в оздоровчому сезоні 2020 року не перевірялась, відповідні документи на відкриття органами влади та ГУ області не надавались",
- додали у Держпродспоживслужбі.
Про виникнення спалаху ГУ поінформовано місцеві органи виконавчої влади. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває.
Дніпровські ЗМІ повідомляють, що отруїлися діти з Дніпра – вихованці спортклубу Спарта, яких на відпочинок до Кирилівки відправив помічник нардепа Бужанського Даніїл Міро.
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