Более 30 детей в Украине погибли на водоемах в июне

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С начала июня на водоемах Украины погибли уже более 30 детей. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Как стало известно NNS из сообщения на официальном сайте ГСЧС, на днях трагический случай произошел в Запорожской области возле села Первомайское. В пруду утонули две 11-летние девочки. Дети, не спросив разрешения у родителей, поехали на велосипедах к водоему. Одна из девочек зашла в воду и увязла в иле. Она стала тонуть и звала на помощь. Подруга бросилась спасать ее и тоже утонула.

Тело первой девочки нашли сразу – она так и стояла, увязнув в иле. Второго ребенка нашли позже. До последнего надеялись, что девочка испугалась и прячется где-то в лесополосе, но увы…

Спасала подружку и утонула...

Трагические случаи происходят не только тогда, когда дети самостоятельно посещают ставки и реки. Более того, подавляющее количество чрезвычайных происшествий происходят чуть ли не на глазах у взрослых. Об этом сообщают спасатели.

С целью предотвращения гибели людей в летний период, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на воде.

Основными условиями для безопасного отдыха являются: