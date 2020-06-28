Более 30 детей в Украине погибли на водоемах в июне

- 28 черв. 2020
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С начала июня на водоемах Украины погибли уже более 30 детей. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Как стало известно NNS из сообщения на официальном сайте ГСЧС, на днях трагический случай произошел в Запорожской области возле села Первомайское. В пруду утонули две 11-летние девочки. Дети, не спросив разрешения у родителей, поехали на велосипедах к водоему. Одна из девочек зашла в воду и увязла в иле. Она стала тонуть и звала на помощь. Подруга бросилась спасать ее и тоже утонула.
Тело первой девочки нашли сразу – она так и стояла, увязнув в иле. Второго ребенка нашли позже. До последнего надеялись, что девочка испугалась и прячется где-то в лесополосе, но увы…
Спасала подружку и утонула...
Трагические случаи происходят не только тогда, когда дети самостоятельно посещают ставки и реки. Более того, подавляющее количество чрезвычайных происшествий происходят чуть ли не на глазах у взрослых. Об этом сообщают спасатели.
С целью предотвращения гибели людей в летний период, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на воде.
Основными условиями для безопасного отдыха являются:
- правильный выбор места для купания;
- строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;
- постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
- категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.
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