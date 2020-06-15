Спортсменка з Одещини, яку шукали 8 годин, померла у лікарні

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Дівчина, яка дивним чином зникла під час марафону, що проходив на Одещині, і була знайдена через 8 годин без свідомості, померла у лікарні. Про це NNS повідомляє з посиланням на zaodessu.com.ua.

Як стало відомо NNS , Катющева Катерина брала участь в ультрамарафоні «Ультра-Трейл Куяльник», в околицях Куяльницького лиману 13 червня. На дистанції вона отримала тепловий удар, відстала від групи бігунів і втратила свідомість. Власними силами її намагалися знайти учасники марафону, родичі, знайомі і волонтери, але їх спроби не дали результату.

На пошуки зниклої жительки Одеської області задіяли працівників Усатівського відділення поліції, кінологів, спецпідрозділ ГУНП з приладами нічного бачення і прокуратуру. Пошукові заходи тривали до ночі і завершилися лише після того, як поліцейські підключили фахівців кримінального блоку.

Дівчину знайшли біля води, за 10 км до фінішу, без свідомості, і відразу доставили в лікарню. Як стало відомо, 14 червня спортсменка померла в обласній лікарні від інсульту. Зусилля лікарів з порятунку її життя, на жаль, не принесли результату. Про це повідомив речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

«Друзі, на жаль, Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без тями у пустелі за температури під 40 градусів… Подробиці будуть згодом»,

— написав він.

Катерина Катющева мала досить високий рівень підготовки і була серед лідерів під час трагічного для неї забігу. Дистанція ультрамарафону становить 67 кілометрів. Катерина Катющева — майстер спорту з легкої атлетики, член збірної України з добового бігу з результатом 201 км, багаторазова учасниця ультрамарафонів на 50-100 км, переможниця змагань «Залізна людина-2019» серед жінок та володарка другого місця в абсолюті.

Катерині Катющевій було 33 роки.

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