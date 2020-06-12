На Київщині підстрелили депутата через дітей

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У Княжичах Київської області 12 червня підстрелили депутата райради через поведінку дітей. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію.

Як стало відомо NNS , конфлікт між односельцями виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. В результаті один із депутатів Броварської райради отримав поранення з пістолета. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Конфлікт між односельцями виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. Під час інциденту батько дитини здійснив постріли у бік свого сусіда. Потерпілим виявився депутат Броварської районної ради, у нього поранення нижніх кінцівок.

– сказано в повідомленні.

Слідчі видали потерпілому постанову на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню отриманих тілесних ушкоджень. За результатами СМЕ буде прийнята остаточна правова кваліфікація та оголошено про підозру порушнику. Триває слідство. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

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