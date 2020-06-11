Загинуло 9 осіб: суд відпустив винуватця ДТП

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Водій автоцистерни, який врізався в пасажирський автобус біля Новоград-Волинського і забрав життя 9 людей, вийшов з СІЗО. Про це NNS повідомляє з посиланням на Багнет.

Нагадаємо, постраждали в ту страшну ніч працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, які поверталися з відпочинку в Карпатах. За словами очевидців, зіткнення автоцистерни з автобусом, який зупинився на узбіччі дороги, було моментальним. Один з постраждалих у ДТП Олексій Сарнавський ледве вижив сам, але втратив дружину.

"Я був на вулиці, а потім зайшов, щоб взяти светр. Ми з дружиною сиділи на останніх сидіннях. І раптом удар — і все полетіло. В результаті аварії — 9 загиблих та 16 травмованих. Жертв могло бути ще більше, якби цистерна була завантажена паливом",

– сказав потерпілий.

"Дев'ять сімей залишилися сьогодні без дружин, без чоловіків. Тільки в моїй службі ми втратили шість осіб — водіїв тролейбуса, кондукторів. Служба залишилася без провідних працівників всього за годину поїздки",

— поділився заступник керівника Житомирського трамвайно-тролейбусного депо Сергій Корнійчук.

Як розповіла адвокат потерпілих, горе-водія затримали на місці, і в камері СІЗО він провів півроку. Проте нещодавно суд постановив змінити утримання під вартою на домашній арешт, і чоловік поїхав додому в Тернопільську область.

"Підозрюваний може продовжувати ховатися: на час розгляду справи в суді він мав при собі закордонний паспорт. Суд зобов'язав його здати паспорт в органи міграційної служби, однак жодних підтверджень того, що паспорт зданий, у нас немає. Він проживає в іншій області",

— заявила Ганна Качмар.

Однак найбільше шокує те, що водій відмовляється визнавати провину у скоєному ДТП: автобус на дорозі він побачив "занадто пізно".

"Будуть засідання, буде з'ясовуватися. Я учасник дорожньої трагедії, але винним себе не вважаю. Машина обганяла мене, я не міг оминути. Все сталося за кілька секунд",

— заявив Анатолій Храновський, водій автоцистерни.

Підозрюваний працював на приватну фірму, на яку постраждалі вже подали позов близько 5 млн грн компенсації, адже більшість з них проходять коштовне лікування. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років.

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