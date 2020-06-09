Поліцейський спровакував ДТП на Житомирщині, у якій загинули троє дорослих і дитина

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На Житомирщині взяли під варту водія автомобіля Mitsubishi - поліцейського, за участю якого сталася смертельна ДТП, у якій загинуло троє дорослих та одна дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає NNS.

"На Житомирщині взято під варту водія-учасника ДТП, в якій загинуло четверо людей", - йдеться у повідомленні.

Так, у результаті зіткнення двох автомобілів, що сталося вранці 8 червня в Овруцькому районі, загинули троє дорослих та малолітня дитина.

Зазначається, що відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

"У ході першочергових дій встановлено, що за кермом автомобіля Mitsubishi перебував інспектор слідчого відділення Лугинського відділення поліції", - вказано у повідомленні.

Відтак про подію повідомлено Державне бюро розслідувань, куди будуть передані матеріали досудового розслідування.

“Водія затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Триває встановлення усіх обставин, також проводиться службове розслідування”, — додається у повідомленні.

За даними правоохоронців, йдеться про ДТП, яка сталася на автошляху Овруч-Словечне, поблизу села Скребеличів. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi, 23-річний житель міста Овруча, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру.

У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 1,9-річна дівчинка, жительки міста Овруча. Водій Mitsubishi та 20-річна пасажирка Lanos отримали тілесні ушкодження та були доставлені до місцевої райлікарні.