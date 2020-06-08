На Тернопільщині під вантажівкою обвалився міст (фото)

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На Тернопільщині сталася дорожно-транспортна пригода. Під вантажівкою обвалився міст. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію у Тернопільській області.

Як стало відомо NNS , 6 червня 2020 року о 09:43 до Зборівського відділення поліції із служби 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Вертелка Зборівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля.

При виїзді на місце події з’ясувалося, що водій 1994 р.н., керуючи транспортним засобом "ЗІЛ-130" не врахував дорожню обстановку та вирішив проїхати через гідроспоруду розміщену між селом Вертелка та селом Городище, внаслідок таких дій відбувся обвал даної споруди.

Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав, поліцейські склали відносно нього протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, шо призвели до ДТП).

Також про дану пригоду повідомляють у ДСНС області.

6 червня допомога рятувальників знадобилася у с.Вертелка Зборівського району, щоб витягнути із пастки вантажний автомобіль "ЗІЛ-130", – розповідають надзвичайники. – Машина проїжджала по вул.Хутір, на дамбі під колесами зруйнувалась частина дерев’яного шлюзу, який забезпечував проїзд через р.Серет. Авто частково провалилося."

Внаслідок аварії розгерметизувалося газове обладнання, а відтак виникла загроза загорання. До місця події прибули рятувальники, які подбали про безпеку під час підняття автівки та вжили заходів щоб не допустити займання. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

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