Жахлива автотроща на Рівненщині забрала 4 життя в тому числі дитяче (фото)

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7 червня у Рівненській області на 339 кілометрі траси М-06 (Київ – Чоп) сталося зіткнення чотирьох автомобілів. Аварія забрала чотири життя, в тому числі маленької дитини. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Як стало відомо NNS , попередньо, причиною ДТП став виїзд на зустрічну смугу руху. Водій, керуючи фурою МЕRCEDES BENZ, який рухався зі строни м. Рівне в напрямку м. Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем AUDI, який рухався прямо в зустрічному напрямку. Продовживши рух, фура зіткнулася з автомолем CHEVTOLET AVEO. Після чого водій автомобіля ЗАЗ 110206 допустив зіткнення з ще з одним автомобілем AUDI, який після зіткнення виїхав на смугу зустрічного руху.

Унаслідок ДТП водій та 3 пасажири автомобіля CHEVTOLET AVEO від отриманих травм загинули на місці пригоди. Водія AUDI доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями…

На місці працювала слідчо-оперативна група.

«Щодня...елементарне недотримання дотримання швидкісного режиму, небезпечні маневрування, раптовий виїзд на зустрічну смугу та стан спяніння забирають життя людей. Починається все з елементарної зневаги до правил дорожнього руху, безпеки, себе і інших... а закінчується наслідками, про які всі знають, але ніхто не очікує... Для 4 людей, серед яких 4-річна дитина, сьогодні була остання подорож... Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих»

- написав Олексій Білошицький.

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В коментарях під його постом люди пишуть, що загиблі були з Волині. Також підписники зазначають, що вантажівка, яка виїхала на зустрічну смугу, належить компанії «Сільпо» і що водій міг заснути за кермом, адже в «цій конторі водії взагалі не відпочивають».

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