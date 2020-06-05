Суд арештував виховательку дитсадка з Запоріжжя, яку підозрюють у вбивстві дитини

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Шевченківський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 51-річній виховательці приватного нелегального садочка, яку підозрюють у вбивстві однорічної дівчинки, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

"Суд постановив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваній у скоєні злочину, передбаченого ст. 115 ч. 2 п. 2, задовольнити. Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 серпня включно", - заявила суддя Шевченківського суду.

Сьогодні під час судового засідання прокурор надав відео з камер відеоспостереження, які були встановлені в квартирі няні. На час перегляду відео засідання проходило в закритому режимі. Прокурор не стримала сліз і не змогла прокоментувати відео, сказавши, що наполягає на арешті підозрюваної.

"Ми встановили всі обставини. Ми бачимо, що діти були без догляду. Ми бачимо, що вона б'є одну дитину, потім штовхає іншу. Вона закрила рот дитині... подушка закрила все обличчя дитини", - прокоментував адвокат родини загиблої Теймур Мамедов.

Як повідомлялося, після проведення першочергових слідчих дій, фігурантці провадження повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, 51-річна жителька Запоріжжя облаштувала дошкільний заклад у власній трикімнатній квартирі. Не маючи жодних дозвільних документів на подібну діяльність, жінка розміщувала оголошення про надання послуг "професійної няні" на інтернет-порталі OLX.

Як передавала NNS, у Запоріжжі дитина померла в приватному дитсадку в перший день відвідин.

Вихователька повідомила батькам, що малеча захлинулася під час блювання. Якщо провина "приватної няні" буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.