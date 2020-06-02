У Запоріжжі дитина померла в приватному дитсадку в перший день відвідин

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Дівчинка віком трохи більше рочку померла у приватному дитячому садку, облаштованому в квартирі однієї з запорізьких багатоповерхівок. Про це з посиланням на родичів померлої дитини повідомляє місцевий телеканал Алекс, передає Depo.Запоріжжя, інформує NNS.

Мати вперше привела дитину у приватний дитсадок, облаштований в трикімнатній квартирі в одній з багатоповерхівок у Запоріжжі. За годину дівчинка померла. За попередньою інформацію, дитина сильно плакала, в нею почалися блювота й вона захлинулася.

За словами бабусі дівчинки, вихователька на ім’я Ірина заявила, що дитина, була хвора.

У службі у справах дітей Запоріжжя кажуть, що мати померлої дівчинки понесе покарання, адже вона добровільно віддала малу у "квартирний дитсадок ". Правоохоронцями відкрита кримінальна справа за фактом смерті дитини.

За словами жителів будинку, приватний садочок у квартирі працював близько п’яти років, чи була це ліцензована діяльність, поки невідомо. Сусіди кажуть, діти тут доглядалися вкрай погано, але батьки все одне їх приводили.