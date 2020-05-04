Криваві "травневі" на Харківщині

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Співробітники харківської поліції затримали чоловіка за вбивство свого знайомого. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

2 травня до Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі одного з будинків на території району вони констатували смерть 47-річного громадянина з пораненнями на тілі.

В ході проведення розшукових заходів оперативники Основ’янського відділу поліції затримали за скоєння злочину 27-річного харків'янина.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що між чоловіками стався побутовий конфлікт, в результаті якого правопорушник наніс товаришу два удари ножем в шию.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. На даний час йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу», — повідомили в поліції.

Наступного дня, 3 травня, близько 08:50 до поліції надійшла інформація про виявлення тіл невідомих в ямі по вулиці Маршала Федоренка на території міста Ізюма.

Поліцейські встановили особи загиблих, ними виявилися 33-річний чоловік та 36-річна жінка, які мешкали в Ізюмі. На тілах загиблих експерти виявили тілесні ушкодження.

Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Харківській області Оксана Олейник розповіла, що вжитими заходами оперативники того ж дня встановили особу, причетну до скоєння злочину та затримали його. Ним виявився 50-річний мешканець Ізюма, раніше судимий за крадіжки.

Під час встановлення всіх обставин події стало відомо, що зловмисник разом зі своєю співмешканкою проживали у будинку загиблих. В квітні компанія вживала алкоголь за місцем мешкання. Під час розпиття спиртного між парами виникла сварка та бійка, у результаті якої 50-річний чоловік та його співмешканка отримали тілесні ушкодження. Після з'ясування стосунків всі лягли спати. Серед ночі ображений чоловік прокинувся, взяв сокиру та зарубав сплячих володарів домоволодіння. Наступні два дні зловмисник на візку перевозив тіла загиблих на територію покинутого підприємства, де скинув до ями.

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На даний час зловмисник затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також поліція встановлює обставини нападу на жінку в Індустріальному районі Харкова.

Подія сталася на проспекті Олександрівському 3 травня близько 15:40.

Поліцейські попередньо встановили, що невідомий вдарив продавчиню кіоску ножем в обличчя та живіт, забрав 1500 гривень з каси та втік.

49-річна потерпіла госпіталізована до реанімаційного відділення Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан її здоров'я медики оцінюють як стабільно важкий.

На даний час поліцейські встановлюють особу зловмисника та його місцезнаходження.