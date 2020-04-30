У Харкові затримали оголену жінку з відрізаною головою в пакеті

Завантажте мобільний додаток сайту

Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем та відрізаною головою в пакеті. Про це NNS повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

«30 квітня близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка. Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана жіноча голова», — йдеться в повідомленні поліції.

Будь що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася.

Для з’ясування обставин події її було доставлено до Холодногірського відділу поліції.

Як зазначається, пізніше 30 квітня о 8:25 зі служби «102» до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.

На місце події була відправлена слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Інформація про дані події зареєстрована в журналах обліку територіальних підрозділів поліції. Усі обставини встановлюються.

Пізніше в поліції повідомили, що за фактом вбивства дитини поліцейські Харківщині відкрили кримінальне провадження.

За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки. Зараз із жінкою працюють слідчі.