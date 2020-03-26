На Харківщині розшукують людей, які втекли з самоізоляції

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У Харківській області поліція розшукує 10 людей, які не дотримуються самоїзоляції. Про це в ефірі UA:Харків розповіла головний державний санітарний лікар Харківщини Любов Махота, передає Depo.Харків, інформує NNS.

"Була постанова головного державного санітарного лікаря і лише з ранку минулої неділі (22 березня, - Ред.) розпочалося збирання інформаційної згоди, вона збирається прикордонниками і передається до нашої установи", — сказала Махота.

Вона додала, що з 211 осіб, які мали оформити згоду на самоізоляцію, зробили це не всі.

"Десять людей на сьогоднішній день перебувають в розшуку", — зазначила Махота.

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Вона додала, що для розшуку лабораторний центр співпрацює з поліцією.

Махота зазначила, що іноді люди, які відмовляються від самоізоляції, дають неіснуючі телефонні номери або неправильні адреси:

"Бувають випадки, коли люди дають недійсні телефонні номери. Одного разу вказали адресу, а квартира вже продана років 5 тому", — розповіла Махота.