На Київщині хвора на коронавірус народила дитину

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25 березня на Київщині жінка, у якої виявили коронавірус народила сина. Про це NNS повідомляє з посиланням на сюжет ТСН.

Повідомляється, що 37-річна вагітна звернулась з ознаками недуги до сімейного лікаря ще в п'ятницю, 20 березня. Тоді експрес-тест не підтвердив хворобу. Однак кров додатково відправили до київської лабораторії на перевірку, а жінку з підозрою на інфекційну пневмонію доправили до пологового відділення, де вона, за словами медиків, весь час перебувала в окремій палаті.

Пізніше надійшли результати аналізів з Київської лабораторії, які дали позитивний результат.

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Як пише у Фейсбук журналистка Михайлина Скорик, в ніч на 25 березня жінку перевезли з пологового у Ворзелі, де вона лежала ізольована у відділенні патології, в Білу Церкву, де жінка успішно народила хлопчика.

«Пологовий БЦ, так само як і лікарня №3, визначений як опорний для хворих на коронавірус вагітних з усієї Київської області», — додає журналістка.

Скорик написала, що хлопчик народився з вагою 3 кілограми 600 грамів.

«Лікарі кажуть: стан породіллі та дитини задовільний. Тож вітаємо обох і всю їхню родину з поповненням. Швидкого одужання мамі, а всім решті - не хворійте, бережіть себе, дотримуйтеся правил гігієни та умов карантину!», — повідомила Скорик.

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