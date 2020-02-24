У Києві евакуювали автомобіль з дітьми всередині (фото)

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Інспектори з паркування евакуювали з вулиці в Києві повністю тонований автомобіль. Згодом виявилося, що в маниші знаходилися діти. Про це інформує NNS з посиланням на фейсбук Інспекції паркування.

«Інспектори з паркування евакуювали повністю тонований автомобіль. Як виявилося згодом, на задньому сидінні автомобіля знаходилося двоє дітей, які були закриті батьками», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце була викликана поліція. Евакуатор наздогнали та зупинили. Дітей випустили.

Так як водій був на місці, довелося вигрузити і сам автомобіль. Була виписана постанова.

«Висновок простий: залишати малих дітей наодинці в атомобілі в рази гірше за неправильне паркування!», — зазначають в Інспекції.

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