У Києві чоловік влаштував хаотичну стрілянину посеред вулиці

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Як стало відомо NNS, у Києві 16 лютого чоловік влаштував стрілянину. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

«Вчора до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину», — йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що киянин, 1982 року народження, на вулиці почав хаотичну стрілянину.

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Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень доставили до районного управління поліції.

Повідомляється, що внаслідок даної події ніхто постраждав.

Наразі вирішується питання щодо надання правової кваліфікації діям правопорушника