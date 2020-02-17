У Києві чоловік влаштував хаотичну стрілянину посеред вулиці

- 17 лют. 2020
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Як стало відомо NNS, у Києві 16 лютого чоловік влаштував стрілянину. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.
«Вчора до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину», — йдеться в повідомленні.
На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що киянин, 1982 року народження, на вулиці почав хаотичну стрілянину.
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Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень доставили до районного управління поліції.
Повідомляється, що внаслідок даної події ніхто постраждав.
Наразі вирішується питання щодо надання правової кваліфікації діям правопорушника
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