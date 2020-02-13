Олігарх Коломойський засвітився на ринку виробництва зброї та боєприпасів

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У Дрогобичі Львівської області та Надвірній Івано-Франківської області відкрили фірми з виробництва зброї та боєприпасів, серед засновників — Ігор Коломойський. Про це NNS дізналася з повідомлення Varianty.lviv.

За даними порталу Youcontrol на території ПАТ "НПК-Галичина" у м. Дрогобич Львівської області та ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" у м. Надвірна Івано-Франківської області відкрилися два ТзОВ, які займаються виробництвом зброї та боєприпасів.

Компанію "Таргет-М" заснували 29 січня цього року у Дрогобичі і воназареєстрована на вул. Бориславській, 82, де знаходиться ПАТ Нафтопереробний комплекс "Галичина". Статутний капітал новоствореного підприємства лише 50 тисяч гривень, натомість її кінцевими бенефіціарними власниками є 11 осіб, поміж яких й олігарх Ігор Коломойський.

Інше ТзОВ "Рокіт-М" також створили 29 січня цього року, але вже у м. Надвірна Івано-Франківської. Підприємтсво зареєстроване на вул. Майданська, 5, де знаходиться ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (колишня назва – Надвірнянський нафтопереробний завод). Статутний капітал фірми лише 10 тисяч гривень, а її кінцевими бенефіціарними власниками є ті самі 11 осіб, які створили фірму у Дрогобичі.

Зокрема, власниками обох фірм є: Боголюбов Геннадій Борисович, Україна (Київ), Буйніс Олексій Володимирович, Україна (Київ), Делі Світлана, Ізраїль (Нешер), Кіперман Юрій Мусійович, Україна (смт Козин), Коломойський Ігор Валерійович, Швейцарія (Женева), Корф Мордехай Юда, США (Маямі Біч), Кричевський Євген Маркович, Україна (Київ), Лейбер Уріел Цві, США (Маямі Біч), Палиця Захар Ігорович, Швейцарія (Женева), Палиця Оксана Василівна, Швейцарія (Шен-Бужрі), Потішман Дмитро, Ізраїль (Натанія).

Основний вид діяльності у двох підприємств зазначений як виробництво зброї та боєприпасів.

90% обох компаній належить відповідному нафтопереробному заводу, 10% – "Грей Фокс Інтернешнл ЛЛС" з Делрей Біч штату Флорида США.