На Дніпропетровщині неповнолітня народила у туалеті і викинула немовля у вигрібну яму

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У Дніпропетровській області 17-річна дівчина народила дитину і викинула її у вигрібну яму. Про це NNS дізналася з повідомлення Depo.Дніпро, який посилається на Інформатор.

На лінію «102» зателефонували медики швидкої допомоги і повідомили в поліцію про те, що на вулиці Сонячній в селі Петрове у Дніпропетровській області у вигрібній ямі туалету знайшли мертве немовля.

До місця попрямували правоохоронці. Цю інформацію підтвердили в прес-службу Національної поліції.

Відомо, що мати немовляти — неповнолітня жителька села, яка знаходиться на обліку у лікаря-психіатра. Вона перебувала на 36 тижні вагітності. Дівчина зайшла в вуличний туалет у себе у дворі, де і народила хлопчика. А потім позбавилася його.

Труп дитини направили судмедекспертам. Дівчину відправили в перинатальний центр через велику крововтрату.

Деталі події з'ясовують правоохоронці.

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