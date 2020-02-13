В Одесі поліцейські обікрали підприємство для сліпих під час обшуку (відео)

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В Одесі співробітники правоохоронних органів обікрали підприємство, на якому працюють незрячі люди, під час обшуку. Про це NNS повідомляє з посиланням на відео, яке шириться мережею, а також на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

Згідно отриманої NNS інформації, увагу правоохоронців привернула відеозапис, опублікована в інтернеті, на якому можна бачити, як три особи в цивільному одязі під час обшуку в приміщенні розкладають по кишенях чужі речі і коментують свої дії нецензурними словами. Брали все підряд, навіть такі дрібниці як скотч.

У поліції Одещини підтвердили, що фігуранти запису дійсно є їх співробітниками, і пообіцяли не покривати дії своїх колег, які порочать честь і гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку.

На період проведення перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов'язків.

За даними видання Monitor, яке опублікувало відео на своєму каналі в YouTube, інцидент стався ще 20 січня 2020 року. Група правоохоронців під керівництвом Київського слідчого відділу поліції Вікторії Соколюк за погодженням з прокуратурою прийшли з обшуком на підприємство «ДЕС-ГРУП», яке спеціалізується по виготовленню охоронних пломб.

При цьому, як зазначається, на даному підприємстві працевлаштовані люди з обмеженими можливостями, незрячі. Зняти неправомірні дії поліцейських вдалося за допомогою камери спостереження, встановленої у кабінеті. За даними видання, обшук на підприємстві «ДЕС-ГРУП» проводився в зв'язку зі зверненням конкуруючої фірми про порушення авторських прав.

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