В Николаеве полицейский обокрал своих бывших одноклассников (видео)

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В Николаеве произошел резонансный случай, ставший достоянием общественности из серии «и смех, и грех». О нем NNS стало известно з сообщения на сайте «Украинская правда».

Согласно полученной NNS информации, полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников. Факт подтвердили в пресс-службе Николаевской области. «Героем» скандала стал инспектор полиции Антон Симаков.

В пресс-службе сообщили: «По поводу информации о позорном поведении инспектора полиции на встрече выпускников, которая появилась в СМИ, главное управление Национальной полиции в Николаевской области официально сообщает, что с сегодняшнего дня указанный работник уволен из рядов полиции.

Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звание полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство».

Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР.

Информация о краже появилась в николаевском издании "Преступности.НЕТ". Отмечается, что происшествие случилось 1 февраля.

В сети опубликовали видео, где зафиксировано, как во время отдыха мужчина, который остался за столиком один, рыщет по сумкам.

Посетители заметили, что из их кошельков исчезли средства и вызвали полицию. В заведении им предоставили соответствующую запись.

Полицейский извинился перед одноклассниками, с заявлением в полицию они не обращались.