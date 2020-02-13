Під Харковом пес на смерть загриз чотирирічну дитину

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Страшна трагедія сталася на Харківщині 12 лютого. Про неї NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції у Харківській області. Загинув чотирирічний хлопчик, на якого напав домашній пес.

Згідно інформації, отриманої NNS , повідомлення про трагедію надійшло до чергової служби Красноградського відділу поліції 12 лютого близько 16:00.

На місце події для з’ясування усіх обставин виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, працівники відділу ювенальної превенції обласного главку, слідчо-оперативна група місцевої поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що мешканка приватного будинку збиралася на прогулянку зі своїм онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину.

Бригаді швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, врятувати дитину не вдалося.

Повідомляється, що родина придбала трирічного собаку три тижні тому. За цей час пес агресії не проявляв.

Правоохоронці закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду навіть на короткий час.

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