Подробиці трагічної загибелі трьох малюків на Запоріжжі (відео)

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Як повідомляла раніше NNS , 8 лютого на Запоріжжі у селі Долинське сталася страшна трагедія – потонули троє п’ятирічних малюків. Діти провалилися під лід.

Подробиці трагедії NNS повідомляє з посиланням на сюжет ТСН. Згідно отриманої нами інформації, двоє загиблих малюків були з однієї родини – це двійнята, хлопчик та дівчинка. В той день вони пішли гуляти зі своїм другом.

Сусіди стверджують, що батьки загиблих дітей – благополучні. Малюки завжди були доглянуті. В соцмережах місцеві мешканці пишуть, що ставок, в якому потонула малеча, знаходиться буквально в 10 метрах від подвір’я. В день загибелі діток крига тільки стала, а їм не терпілося випробувати ковзанку.

Батьки захвилювалися, коли діти довго не поверталися додому. Саме вони витягли з води малюків, які були вже холодними. На жаль, медики «швидкої», прибувши на виклик, нічого не змогли зробити. Було надто пізно…