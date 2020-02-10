Подробиці трагічної загибелі трьох малюків на Запоріжжі (відео)

- 10 лют. 2020
- 440
Завантажте мобільний додаток сайту
Як повідомляла раніше NNS , 8 лютого на Запоріжжі у селі Долинське сталася страшна трагедія – потонули троє п’ятирічних малюків. Діти провалилися під лід.
Подробиці трагедії NNS повідомляє з посиланням на сюжет ТСН. Згідно отриманої нами інформації, двоє загиблих малюків були з однієї родини – це двійнята, хлопчик та дівчинка. В той день вони пішли гуляти зі своїм другом.
Сусіди стверджують, що батьки загиблих дітей – благополучні. Малюки завжди були доглянуті. В соцмережах місцеві мешканці пишуть, що ставок, в якому потонула малеча, знаходиться буквально в 10 метрах від подвір’я. В день загибелі діток крига тільки стала, а їм не терпілося випробувати ковзанку.
Батьки захвилювалися, коли діти довго не поверталися додому. Саме вони витягли з води малюків, які були вже холодними. На жаль, медики «швидкої», прибувши на виклик, нічого не змогли зробити. Було надто пізно…
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!