Трое 5-летних детей утонули в ставке в Запорожской области

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Сегодня, 8 февраля, произошла страшная трагедия в Запорожской области. Трое маленьких детей провалились под лед и утонули. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте 061, который ссылается на собственные источники, а также из сообщения Национальной полиции в Запорожской области.

Согласно полученной нами информации, ЧП случилось в селе Долинское сегодня вечером.

Известно, что все дети 2014 года рождения. Двое из них - близнецы. Медики пытались спасти малышей, но безрезультатно.

По информации директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константина Малашенко, детей из воды достали уже холодными.

"Три бригады. Час реанимации. Разочарование. Представляю, как это...когда стараешься... когда уже поздно", - написал он.

В полиции сообщают, что два мальчика и одна девочка ушли гулять и долгое время не возвращались. Родители начали самостоятельно искать детей и нашли из в воде в местном ставке. Медики скорой помощи пытались реанимировать детей, но было поздно.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Полиция обращается к родителям с просьбой уделять максимальное внимание своим детям. Такие трагедии не должны повторяться!