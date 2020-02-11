Прокуратура спільно з СБУ проводять обшуки у "Київметробуд"

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Як стало відомо NNS, прокурори та співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками у «Київметробуд». Про це повідомляє hromadske з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Крім того, повідомляється про обшуки у відділеннях Укргазбанку та ряду приватних структур, які, ймовірно, залучені до схеми заволодіння бюджетними коштами.

Зокрема, мова йде про розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.

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Також в Офісі генпрокурора нагадали, що 16 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці метро.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.