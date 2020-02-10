Заснув за кермом: житель Дніпропетровщини влаштував смертельну ДТП

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Сьогодні, 10 лютого, на 266 км автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Про це NNS стало відомо з повідомлення прес-служби поліції Херсонської області.

«Сьогодні близько 06:30 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на 266 км автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів пасажир одного з них загинув на місці пригоди», — йдеться в повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на території Олешківського району поблизу повороту до с. Козачі Лагері. На місце події виїхали слідчо-оперативна група районного відділення поліції та працівники слідчого управління обласного главку. Поліцейські встановили, що зіткнення сталося між вантажними автомобілями «Мерседес» та «КАМАЗ».

За словами 24-річного жителя Дніпропетровської області, який керував автомобілем «Мерседес», він заснув та прокинувся, коли транспортний засіб наїхав на «КАМАЗ», який рухався попереду. В результаті зіткнення 40-річний пасажир «Мерседеса» від отриманих травм загинув на місці. Водію була надана медична допомога, від госпіталізації він відмовився.

Попередня правова кваліфікація події — ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

«На місці пригоди проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини», — повідомляють у прес-службі поліції.

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