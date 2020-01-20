В Одессе пьяный полицейский сбил двоих прохожих

- 20 січ. 2020
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В Одессе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте journalist.today.
Согласно полученной NNS информации, в Одессе в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге 27-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь вне службы, сбил шлагбаум и наехал на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции Одесской области.
В результате инцидента пострадали 49-летний мужчина и 47-летняя женщина. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.
По предварительным данным, водитель был пьян. Об аварии с участием полицейского уже сообщили работникам Государственного бюро расследований.
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