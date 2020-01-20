На Днепропетровщине мужчина разбился насмерть, пытаясь попасть в квартиру своей возлюбленной

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На Днепропетровщине произошла трагедия. Разбился насмерть молодой мужчина, упав с высоты. Об этом нам стало известно их сообщения на страничке «Днепр оперативный».Согласно полученной нами информации, ЧП случилось вчера, 19 января, рано утром в городе

На Днепропетровщине произошла трагедия. Разбился насмерть молодой мужчина, упав с высоты. Об этом нам стало известно их сообщения на страничке «Днепр оперативный».

Согласно полученной нами информации, ЧП случилось вчера, 19 января, рано утром в городе Каменское.

Тело местного жителя было обнаружено на ул. Астраханской у 9-этажки, которая является общежитием ДМК.

По словам очевидцев, мужчина не смог достучаться к своей девушке в дверь и решил попасть в ее квартиру, забравшись вверх по балконам. Но в районе 6-го этажа он потерял равновесие и сорвался вниз.

Все детали и подробности происшествия установят правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине горела маршрутка с пасажирами

Автор: Администратор