На Днепропетровщине мужчина разбился насмерть, пытаясь попасть в квартиру своей возлюбленной

- 20 січ. 2020
- 215
Завантажте мобільний додаток сайту
На Днепропетровщине произошла трагедия. Разбился насмерть молодой мужчина, упав с высоты. Об этом нам стало известно их сообщения на страничке «Днепр оперативный».
Согласно полученной нами информации, ЧП случилось вчера, 19 января, рано утром в городе Каменское.
Тело местного жителя было обнаружено на ул. Астраханской у 9-этажки, которая является общежитием ДМК.
По словам очевидцев, мужчина не смог достучаться к своей девушке в дверь и решил попасть в ее квартиру, забравшись вверх по балконам. Но в районе 6-го этажа он потерял равновесие и сорвался вниз.
Все детали и подробности происшествия установят правоохранители.
Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине горела маршрутка с пасажирами
Автор: Администратор
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!