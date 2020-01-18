Смертельна ДТП на Запоріжжі: поліція розшукує свідків

- 18 січ. 2020
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На Запоріжжі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поліція розшукує свідків трагедії. Про це NNS стало відомо на офіційному сайті Національної поліції у Запорізькій області.
Аварія сталася сьогодні близько 2:15 в селищі міського типу Кушугум. Водій автомобіля ЗАЗ-1102 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і протаранив зупинковий комплекс.
Від отриманих травм водій 1987-го року народження помер на місці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці розшукують свідків аварії та водіїв, які мають відеозаписи аварії, і просять звернутися за телефонами (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.
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