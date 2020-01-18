На Днепропетровщине горела маршрутка с пассажирами (видео)

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На Днепропетровщине загорелась маршрутка с пассажирами. Об этом нам стало известно из сообщения в местном паблике «Є Дніпро», где опубликовано видео происшествия.Согласно полученной нами информации, ЧП случилось вчера, 17 января, вечером в Днепре. Во

На Днепропетровщине загорелась маршрутка с пассажирами. Об этом нам стало известно из сообщения в местном паблике «Є Дніпро», где опубликовано видео происшествия.

Согласно полученной нами информации, ЧП случилось вчера, 17 января, вечером в Днепре. Во время движения загорелась маршрутка №95. К счастью, обошлось без пострадавших.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел, когда маршрутка съезжала с Кайдацкого моста. Водителю удалось самостоятельно потушить пламя до приезда спасателей. Пассажиры продолжили свой путь на другом автобусе.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине пассажир убил пожилого таксиста, чтоб не платить за проезд

Автор: Екатерина Андрус