В Запорожье пьяный полицейский выстрелил себе в голову

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В Запорожье сотрудник полиции выстелил себе в голову из переделанного стартового пистолета «Зораки». Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте zabor.zp.ua, который ссылается на местные СМИ.

ЧП произошло вчера, 12 января около 19:00. Оперативный сотрудник полиции, находясь в здании Днепровского отделения полиции города Запорожья, выстрелил себе в голову из переделанного стартового пистолета "Зораки".

При поступлении в 5-ую горбольницу медики зафиксировали, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранение правоохранитель получил в лобно-височную часть головы. За его жизнь борются медики. Он находится в реанимации.

По предварительным данным, это была попытка суицида.

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