На Донеччині хлопець та дівчина розбились внаслідок падіння з висоти

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, 13 січня, у місті Покровськ Донецької області з восьмого поверху гуртожитку ДонНТУ стрибнула студентка. Про це NNS стало відомо з повідомлення на місцевому сайті ddk.dn.ua.

Згідно отриманої нами інформації, 21-річна дівчина загинула. Вона була студенткою 4-го курсу. Працівники та мешканці гуртожитку характеризують її як спокійну, добру людину.

Однією з ймовірних причин, чому дівчина вчинила самогубство, називають негаразди в навчанні. Також говорять про фінансові проблеми.

Очевидці, які побачили дівчину на балконі, викликали швидку допомогу ще до того, як студентка стрибнула. У швидкій розказують, що травми, які отримала дівчина, виявилися несумісними з життям, і у лікарні вона померла.

Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Також сьогодні 13 грудня в Маріуполі Донецької області загинув 15 річний підліток. Він випав з вікна гуртожитка.

Обставини події встановлюються. Про це повідомляє місцевий сайт mariupolnews.com.ua.

Раніше ми повідомляли про те, що українців штрафуватимуть за перебування дітей без супроводу дорослих у вечірній час.