Українців штрафуватимуть за перебування дітей без супроводу дорослих у вечірній час

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У законодавстві України про охорону та захист прав дитини встановили відповідальність за факти перебування дітей без супроводу дорослих у вечірній час на вулиці.

Дитина – це особа віком до 18 років (повноліття). Малолітня дитина – дитина віком від 0 до 14 років. Неповнолітня – з 14 до 18 років, – про це йдеться у Законі України «Про охорону дитинства».

Відповідальність за порушення законодавства:

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування.Згідно зі статтею 255 КпАП, протоколи про порушення статті 1801 КпАП вправі складати органи внутрішніх справ.

Далі справи про адмінправопорушення за перебування дітей у нічний час у розважальних закладах розглядатимуть у суді (стаття 221 КпАП). Посадових осіб підприємств, установ, організацій сфери розваг або громадського харчування очікує штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 850 гривень). За повторне порушення протягом року – від 850 до 1700 гривень.

Закон України «Про охорону дитинства»

Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. Діти віком до 16 років з 22.00 до 6.00 години можуть перебувати у розважальних закладах, закладах громадського харчування лише в присутності батьків чи законного представника дитини.

Власники закладів сфери розваг, закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з 22.00 до 6.00 години дітей до 16 років без супроводження батьків, законних представників дітей. Також вони мають право з 22.00 до 6.00 години вимагати у відвідувача документів, що засвідчує особу.

Відтак, про що потрібно пам’ятати!

Дітям заборонено з 22:00 до 06:00 перебувати без супроводу батьків у громадських місцях

Власники закладів розваг та громадського харчування з 22:00 до 06:00 години мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку

У разі виявлення дитини в розважальному закладі чи в громадських місцях (парки, вулиці, території шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари, дискотеки, магазини з алкогольною продукцією тощо) у нічний час, буде притягнуто до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків (стаття 184 КУпАП)