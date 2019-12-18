Замначальника полиции Марганца подозревают в вымогательстве 1500 долларов взятки

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Ранее NikopolNews обнародовал инсайдерскую информацию об обысках в Марганецком отделении полиции Никопольского отдела полиции ГУ НПУ в Днепропетровской области. Стало известно, с чем могут быть связаны данные мероприятия.

Согласно информации, полученной NikopolNews на официальном сайте Государственного бюро расследований, заместителя начальника полиции Марганца подозревают в вымогательстве неправомерной выгоде в сумме 1500 долларов США.

Досудебным расследованием установлено, что правоохранитель изъял у 22-летней девушки автомобиль, который она недавно приобрела. За возвращение транспортного средства требовал 1500 долларов. В противном случае угрожал привлечь к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области. Оперативное сопровождение – управление СБУ в Днепропетровской области и Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Подозрение объявлено за совершение уголовного преступления по статье 368, часть 3. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, и с конфискацией имущества.