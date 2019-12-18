В полиции Марганца прошли обыски: журналист

18 груд. 2019
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В помещении Марганецкого отдела полиции сегодня, 18 декабря, прошли обыски. Об этом сообщает журналист местного СМИ Владимир Садыков, ссылаясь на инсайдеров.

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Согласно информации, полученной NikopolNews , на месте работали сотрудники ГБР, СБУ и внутренней безопасности Национальной полиции и прокуратуры Днепропетровской области.

Причины, цели и результаты обысков пока неизвестны. Местные жители с нетерпением ожидают официальной информации.

Судя по комментарием под постом Владимира Садикова, работой полиции здесь недовольны.

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Автор: Екатерина Андрус

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