В Марганце поймали вора в магазине

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В Марганце задержали преступника, который проник в магазин «Красуня», взломав окно. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальной страничке службы охраны «Явор».

Согласно информации, полученной NikopolNews , получив сигнал сработавшей сигнализации, группа быстрого реагирования оперативно прибыла на место происшествия.

Экипаж заметил поврежденный роллет и открытое окно с тыльной стороны магазина. Когда вошли внутрь, обнаружили в подсобном помещении неизвестного мужчину. Последний, увидев охрану, пробовал сбежать. Однако его задержали и передали полиции.

Мужчина успел прихватить с собой женскую сумочку стоимостью 1000 гривен, а также деньги в размере 3700 гривен. Все украденное вернули владельцу магазина.

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