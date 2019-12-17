В Марганце под дождем провели чайную церемонию (фото)

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В Марганце отметили Международный день чая на общегородском уровне. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте Марганецкого городского совета.

Согласно информации, полученной NikopolNews , мероприятие прошло в LOVE-парке. Организаторами выступил отдел культуры и образования, а инициатором – городской голова Елена Жадько. Мэр Марганца лично присутствовала на импровизированной чайной церемонии и принимала в ней активное участие.

Мэр Марганца — слева, в оранжевом шарфике

Чтобы гости праздника не скучали, для них подготовили разнообразные конкурсы. Присутствующие узнали много интересного о чае. И даже дождь не помешал им хорошо провести время воскресным утром.

Напомним, гастрономические праздники уже стали традицией в Марганце. Ранее мы сообщали о том, что здесь на городском уровне отмечали День яйца и День макарон, проводили фестивали арбузов, пива и борща. Местные жители по-разному относятся к такой «фишке», инициированной городским головой. Одни с удовольствием приходят на мероприятия, другие критикуют мэра, считая, что есть более важные вопросы, которыми она должна заниматься. Елене Жадько даже присвоилиhttps://nikopolnews.net/region/31-dosug/8335-zhiteli-margantsa-s-eli-v-parke-100-litrov-borshcha-foto ироничное звание «Повар года».