Поліція відкрила, а потім закрила справу про зникнення Кернеса

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Як писала NNS, поліцейські у Харкові відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса. Це було зроблено на основі отриманого звернення. Але пізніше повідомлення було видалене з сайту поліції.

Як пише Українська правда, у МВС уточнили, що новину було "знято з сайту як некоректну і неактуальну".

"Поліція внесла відомості в ЄРДР за зверненням громадянина, як того вимагає чинний КПК. І закрила його - за відсутністю складу злочину. Місцезнаходження пана Кернеса відоме",

— пояснив заступник директора комунікацій МВС зі ЗМІ Ярослав Тракало.

Передісторія:

Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".

Водночас, за даними ЦВК, чинний мер виграв вибори 25 жовтня.

8 листопада його офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав електронну заяву.

У міськадміністрації Харкова неодноразово спростовували чутки про смерть Кернеса, які час від часу з'являються в інформпросторі.