Пенсіонерка тримає в страху багатоповерхівку в Запоріжжі

Завантажте мобільний додаток сайту

Літня жінка тримає в страху багатоповерхівку в Запоріжжі. Про це повідомляють жителі Осипенківського мікрорайону в мережі Фейсбук, передає NNS з посиланням на golos.zp.ua.

Так, по вулиці Руставі в одній з багатоповерхівок проживає пенсіонерка, яка буквально тримає в страху десятки людей. Зокрема, вчора, 19-го вересня, бабуся побила парасолькою місцеву жительку. Від отриманих ударів побита жінка сама не змогла встати, впавши на клумбу.

Мешканці будинку кажуть, що крім цього, бабуся часто марширує і вигукує дивні гасла просто у дворі будинку. Постійно кричить на людей, що проходять повз, погрожує розправою в чергах магазинів і кафе поблизу. Люди кажуть, хочуть почати збір підписів, щоб агресивну жительку госпіталізували в психіатричну лікарню.

Проте, згідно з чинним законодавством, без згоди пацієнта, його насильно госпіталізувати не можуть. Соцслужби стоять на захисті таких громадян.

Окремого розгляду потребує ситуація з побиттям на клумбі. Тут, за допомогою поліції, наданих доказів і свідчень свідків, справі "можна дати хід", кажуть у соцмережі.

А поки жителі Руставі просто намагаються на попадатися на очі агресивній бабулі.

Раніше ми повідомляли: Лікарі звільнилися: в Харкові хворих на Covid людей кинули напризволяще в лікарні

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України