У МОЗ обурилися через масове святкування дня Дніпра

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У Міністерстві охорони здоров'я обурилися святкуванням дня Дніпра, який пройшов 12 вересня, попри карантин і епідемію COVID-19, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Про це під час брифінгу сказав голова МОЗ Максим Степанов.

Він вважає, що на святкування вплинули політичні процеси, які зараз відбуваються в країні.

"Коли я сьогодні вранці побачив фотографії зі святкування дня міста Дніпра, на якому зібралися тисячі людей, мабуть, десятки тисяч людей, то в мене питання до влади: я знаю, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19, і які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, які зараз йдуть по всій країні. Але так свідомо проводити концерти, попри те, що вони заборонені в країні...",

— заявив Степанов, додавши, що навіть кілька заражених коронавірусом на концерті здатні інфікувати сотні людей.

Міністр також попередив, що кількість місць у лікарнях та лікарів має межу.

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