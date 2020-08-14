Умер старейший практикующий врач Украины, ему было 102 года

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12 августа на 103-м году скончался старейший практикующий врач Украины, дерматолог Петр Петросян, который жил и работал в Одессе. Об этом NNS сообщает со ссылкой на одесское издание Думская.

Петр Асланович работал в городской хозрасчетной поликлинике (ныне медицинский центр КП «Одесфарм») на Жуковского. В этом учреждении он принимал пациентов более 37 лет. До этого 40 лет прослужил в армии.

Как стало известно NNS , Петр Петросян родился в 1918 году. В 1942 году окончил Азербайджанский мединститут. Был участником боевых действий на фронтах Второй мировой войны на должности старшего врача авиаполка, воевал в составе Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов. Был ранен. Награжден многочисленными орденами и медалями. Полковник медицинской службы в отставке.

В 1976 году был удостоен звания «Заслуженный врач Украины». Имел высшую квалификационную категорию по специализации «Дерматовенерология». Был автором 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений.

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